Egal, ob Kinderbetreuung, Brötchen schmieren, Betreuung von Spendern oder Hilfe beim Auf- und Abbau, bei der Blutspende ist für jede Altersklasse etwas Sinnvolles zu tun. Der DRK Ortsverein Ochtrup lud daher nun alle Helfer zu einem gemeinsamen Nachmittag ein. Für die Helfer stand neben Kaffee und Kuchen auch eine Aufführung der Kindergartenkinder der vereinseigenen Kita am Gausebrink auf dem Programm. Der Nachmittag war eine Gelegenheit, allen Helfern auf diesem Wege ein dickes Dankeschön zu sagen. Die nächste Blutspende findet – bedingt durch den neuen Turnus – bereits am 13. Februar (Mittwoch) im alten DRK Zentrum an der Piusstraße statt.