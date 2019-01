Neben einem Fitness-Parcours und weiteren Spielen im Forum der Realschule durfte sich der Nachwuchs mit Schülerversuchen im Chemieraum und dem Knüpfen von Bändchen ausprobieren, während die Eltern am Infostand und in den Fachräumen über den Unterricht in den verschiedenen Fächern, den USA-Austausch sowie soziale Projekte der Realschule informiert wurden.

Schüler der zehnten Klassen boten Führungen durch ihre Schule an und standen, neben den Lehrkräften, an diesem Tag ebenfalls als Ansprechpartner zur Verfügung.

„Beim Tag der offenen Tür handelt es sich fast schon um ein kleines Schulfest. Alle Lehrer und Schüler sind da, und es wird viel angeboten“, erzählt Lehrerin Rita Viefhues. „Auch in diesem Jahr sind wieder viele Kinder zu diesem Schnuppervormittag gekommen“, freut sie sich.

Doch nicht nur in der Realschule gab es für die Besucher etwas zu erleben und zu entdecken. Auch die Hauptschule hatte am Tag der offenen Tür einiges zu bieten. So durften die Gäste dort Minipizzen backen, Buttons gestalten, an einer Märchenstunde teilnehmen und ihr technisches Geschick an Robotern ausprobieren. Den Eltern bot sich derweil die Chance, mit den Lehrern ins Gespräch zu kommen und dabei Informationen über die Projekte, Fächerkombinationen und AGs an der Hauptschule zu sammeln.