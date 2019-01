Unterwegs auf neuen Pfaden

Wandern liegt im Trend. Auch viele junge Menschen frönen mittlerweile diesem Hobby. Doch für die Gruppe „De Pättkeslüe“ des Heimatvereins ist das nichts Neues. Seit 30 Jahren trifft sich die Gruppe schon, um gemeinsam zu wandern. Dass man dafür nicht weit fahren muss, wissen sie längst. Wandern kann man nämlich auch gut vor der eigenen Haustür.

An diesem Samstag ist wie immer der Marktplatz der Treffpunkt der Wanderfreunde. Dort bilden die Lauffreudigen aber zunächst Fahrgemeinschaften. Die Reiseführer Helmut Küper und Willi Paßlick lotsen die Autokolonne zum Startpunkt. An diesem Tag ist das der Alte Spieker in Langenhorst. Von dort aus geht es durch ein kleines Wäldchen, das Welbergen und Langenhorst verbindet. Unterwegs machen die 30 Wanderer, die diesmal dabei sind, eine erste Verschnaufpause. Nach dem obligatorischen Ausschank der beiden Reiseführer und der einen oder anderen Pipi-Pause, geht es aber flott weiter. Das Wetter ist diesmal ganz auf der Seite der Wanderfreunde, aber sie wären auch bei Regen angetreten. „Wir sind da hart im Nehmen“, meint Günter Biermann mit einem Achselzucken.

Beim Wandern entdeckt man ganz neue Seiten von Ochtrup, haben die „Pättkeslüe“ festgestellt. Foto: Rieke Tombült

Schon nach kurzer Zeit kommt das Gespräch auf vergangene Wanderungen. Am beliebtesten sind die mehrtägigen Campingausflüge. Jedes Jahr in der Woche nach Fronleichnam verbringen die „Pättkeslüe“ mehr als nur einen Nachmittag zusammen. Dann werden Zelte, Campinggrill und die bequemsten Wanderschuhe eingepackt. Ständiger Begleiterin: die Geselligkeit. Auf den längeren Touren abends am Lagerfeuer, aber auch monatlich beim Erkunden neuer Pfade in der näheren Umgebung, trägt sie einen wesentlichen Teil bei. Und man kommt ins Plaudern. Über Gott und die Welt tauschen sich die Wanderfreunde aus.

Kurz vor Haus Welbergen werden die Wanderer jedoch unterbrochen. In voller Lautstärke beschallen drei Posthörner den Innenhof des Wasserschlosses. Anlass dafür ist das 60-jährige Bestehen der Euregio. Vollkommen begeistert von ihrem perfekten Timing verweilen die Wanderer ein wenig am Wasserschloss und lauschen den Klängen der Postillione.

Der einzige, den diese musikalische Einlage nicht fesselt, ist Bernie. Der Mischlingshund kuschelt sich an Herrchens Bein und genießt sein kurzes Päuschen. Er ist bei jeder Wanderung mit dabei und ist mittlerweile das Maskottchen der Gruppe.

Maskottchen Bertie begleitet die Wanderfreunde auf jeder Tour. Foto: Rieke Tombült

Im Anschluss an die kurze Vorstellung geht es weiter durch den Bökerhook. „Das Schöne an unseren Wanderungen ist, dass man Seiten von Ochtrup kennenlernt, die man noch gar nicht kannte“, erzählt Michael Wülker und lobt die Arbeit der beiden Reiseführer. Die Planung einer Wanderung nehme viel Zeit im Vorfeld in Anspruch, da die Routen vorab geprüft werden. Damit das nicht immer dieselben Leute machen müssen, wird bei der jährlichen Versammlung im Oktober festgelegt, wer welche Reiseplanung übernimmt. „Das geht bei uns immer relativ schnell, weil wir mittlerweile ein eingespieltes Team sind“, merkt Günter Biermann an. Die „Pättkeslüe“ freuen sich aber immer auch über Neuzugänge. Damit auch gerade die Jüngeren auf sie aufmerksam werden, veranstalten sie seit vergangenem Jahr einen Klettersteigkursus im Brumleytal für Kinder ab acht Jahren.

Die Wanderung an diesem Tag neigt sich ihrem Ende entgegen. Zehn Kilometer haben die Wanderefreunde auf der Uhr, als sie wieder am Startpunkt in Langenhorst ankommen. Gemeinsam geht es dann zum Grünkohlessen. Und das haben sie sich wirklich verdient.