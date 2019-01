Mit einem Freispruch endete vor dem Landgericht Münster der Prozess gegen einen 18-jährigen Mann aus Ochtrup, der wegen Totschlags angeklagt war, weil er im Mai des vergangenen Jahres den 20-jährigen Jose M. bei einer körperlichen Auseinandersetzung im Ochtruper Stadtpark mit sechs Messerstichen getötet hatte. Das Gericht wertete die tödlichen Stiche als berechtigte Notwehr und sprach den Angeklagten vom Vorwurf des Totschlages frei.

Zur Begründung verwies das Gericht auf die Tatsache, dass der Getötete selbst die Auseinandersetzung gesucht habe, indem er den Angeklagten in der Nacht in den Stadtpark bestellt habe, um eine Angelegenheit wegen eines befreundeten Mädchens zu klären. Er habe bei dem Aufeinandertreffen seinen Rivalen direkt mit einem Faustschlag attackiert und nachdem dieser sich mit einer Bierflasche gewehrt habe in den Schwitzkasten genommen. Daraufhin habe der Angeklagte versucht, sich aus der Umklammerung zu befreien und dieses Vorhaben mit sechs Messerstichen in den Brustkorb erreicht. Das Gericht betonte, dass dieses Verhalten notwendig gewesen sei, um in Notwehr den Angriff des Jose M. abzuwehren.