Am Samstagabend hat sich gegen 23 Uhr an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße ein Verkehrsunfall ereignet. Das teilte die Polizei am Montag mit. Bei dem Unfall kollidierten zwei Pkw im Begegnungsverkehr. Einer der Fahrer war aufgrund seiner unverständlichen Aussprache und seines schwankenden Ganges offenbar alkoholisiert. Als der andere Unfallbeteiligte die Polizei rufen wollte, flüchtete der Mann mit dem Auto von der Unfallstelle. Die Beamten trafen den Flüchtigen an seiner Wohnung an. Einen Alkoholvortest lehnte der 40-Jährige ab. Bei der Blutprobenentnahme durch einen Arzt leistete er Widerstand und beleidigte die Beamten. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Unfallflucht, Widerstand gegen Polizeibeamte und Beleidigung.