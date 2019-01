Ein Licht aus der Ferne

Nach dem Auftakt in 2018, als die Kirche wortwörtlich „ins Licht gerückt“ worden war, haben sich die Frauen um Hildegard Schulze Elshoff nicht nur wieder etwas ganz Besonderes ausgedacht, sie haben auch zahlreiche Unterstützer gefunden, um ihre Idee in die Tat umzusetzen.

„Wir werden das Langenhorster Antiphonar für einen Tag zurück an seinen Ursprungsplatz holen“, sind Schulze Elshoff sowie die Frauen aus dem Arbeitskreis, allen voran Sylvia Evers, Bettina Preuß und Pastoralreferentin Anja Möller, aber auch Chormitglied Sigrid Treichel vom Metelener „Chörchen“, stolz. Vor zwei Jahren, so erzählt Hildegard Schulze Elshoff, habe man das Antiphonar im Picasso-Museum entdeckt: „Damals war es dort als Beispiel für die Buchkunst im Mittelalter ausgestellt worden. Ansonsten lagert es im Archiv des Bistums Münster.“ Bei einem Vorbereitungstreffen zur zweiten Licht-Aktion hatten sich die Frauen an dieses Buch erinnert – und sich mit dem Bistum in Verbindung gesetzt, ob das wertvolle Stück nicht für den Anlass zurück an seinen einstigen angestammten Platz könne. Die Genehmigung wurde erteilt. „Unser Licht kommt deshalb auch aus dieser Ferne zu uns zurück“, freuen sich die Frauen.

Bei dem Antiphonar handelt es sich – vereinfacht ausgedrückt – um ein Choralbuch für das Kloster. Das Langenhorster Buch gibt es sogar in zwei Ausführungen, handschriftlich verfasst um 1463. „Damals war der Buchdruck noch nicht erfunden“, berichtet Hildegard Schulze Elshoff. „Geschrieben haben es die Augustiner Chorherren aus Frenswegen bei Nordhorn. Sie waren Visitatoren und hatten in Langenhorst die geistlichen Stellen inne“, berichtet die Och­truperin weiter.

13 Goldmünzen haben die Langenhorster für ein Buch zu jener Zeit bezahlt. Viel Geld – und Erklärung dafür, dass nur zwei Exemplare angefertigt wurden. „Die einen mussten damals von rechts, die anderen von links ins Buch schauen. Die Schriften sind allerdings so groß, dass es gut zu lesen ist“, schmunzelt Hildegard Schulze Elshoff beim Rückblick in die Geschichte.

Den meisten Langenhorstern dürfte dieses kostbare Choralbuch aus Pergament noch nicht unter die Augen gekommen sein. „Deswegen wollen wir allen Interessierten am 3. Februar die Möglichkeit geben, sich diese Besonderheit in Ruhe anzuschauen“, so die Mitglieder des Arbeitskreises.

Bewusst werden die Organisatorinnen darauf verzichten, die Aktionsstunde zwischen 17 und 18 Uhr mit zu vielen Informationen und Fakten zu überfrachten. Sicher hinter Glas aufgestellt, sollen die Besucher bei der Buchbetrachtung eintauchen in die Zeit der „Devotio moderna“, in die fast vergessene Kirchenreformbewegung. Schulze Elshoff: „Wir wollen den Nachmittag mit Texten, Gebeten und Musik gestalten, aber auch Raum lassen zur Meditation und zum Erspüren.“

Den musikalischen Part übernimmt am Sonntagnachmittag das kleine „Chörchen“ aus Metelen. Vier Frauen, so Chormitglied Sigrid Treichel, die mit kurzen Stücken Musik aus dem Mittelalter vortragen.

Foto: Susanne Menzel

Wann genau das „Licht aus der Ferne“ in Langenhorst eintreffen wird, darüber bewahren die Arbeitskreis-Mitglieder Stillschweigen. „Aus versicherungstechnischen Gründen“, erklärt Hildegard Schulze Elshoff. Eine der Auflagen, die die Organisatorinnen erfüllen müssen. Eine andere ist jene, das Antiphonar in einer speziellen Vitrine zu präsentieren, damit es nicht beschädigt wird. „Natürlich werden wir alle diese Vorgaben erfüllen, zum Teil haben wir es schon getan. Die Gelegenheit, das alte Choralbuch aus Langenhorst, dieses einzigartige Erbe, noch einmal in der Stiftskirche auslegen zu können, wird sobald nicht wiederkommen“, sind sich die Frauen sicher.