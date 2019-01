„Wer also mehr als nur ein ‚Kreuzchen’ machen und die Wahl tatkräftig unterstützen will, den erwartet eine interessante und verantwortungsvolle Aufgabe in einem der elf Ochtruper Wahllokale“, schreibt die Kommune in einem Pressebericht. Dazu gehöre die Prüfung der Wahlberechtigung, die Ausgabe der Stimmzettel, die Aufsicht über die Wahlkabine, der Eintrag in das Wählerverzeichnis und die Ermittlung des vorläufigen Wahlergebnisses. Spezielle Vorkenntnisse seien nicht erforderlich. Alle Informationen erteilen die Mitarbeiter des Wahlamtes.

Für ihren Einsatz erhalten die Wahlhelfer außerdem „ein Erfrischungsgeld in Höhe von 28 Euro“, wie es im Bericht heißt. Zudem werde für das leibliche Wohl vor Ort gesorgt.

Die Wahlvorstände rekrutieren sich aus den Mitarbeitern der Verwaltung, der Stadtwerke und der freiwilligen Helfer aus den politischen Ortsvereinen. „Darüber hinaus möchten wir aber auch gerade junge Menschen ab 18 Jahren ermutigen, in unserer Kommune aktiv mitzumachen und durch ihren Einsatz Demokratie hautnah vor Ort zu erleben“, wird Bürgermeister Kai Hutzenlaub in dem Pressebericht zitiert.

Der Zeitaufwand hält sich übrigens in Grenzen: Mindestens sechs Personen bilden den Wahlvorstand in einem Wahllokal – „besser sind acht, denn dann gibt es mehr Spielraum für Pausen“, wissen die Mitarbeiter des Wahlamtes aus Erfahrung. Üblicherweise teilt sich das Team vor Ort in zwei Schichten von 7.30 bis 12.30 Uhr und von 12.30 bis 18 Uhr auf. Zur Stimmenauszählung ab 18 Uhr stößt die Frühschicht wieder dazu.

Sollten die freiwilligen Helfer einen bestimmten Einsatzort bevorzugen, können sie das bei ihrer Anmeldung angeben. Das Wahlamt der Stadtverwaltung bemüht sich, Wünsche zu berücksichtigen.