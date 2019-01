„Es geht nichts über eine gute Nachbarschaft“, sagten sich die Vorstandsmitglieder des TC Ochtrup vor einiger Zeit. Mittlerweile besteht der Verein gut 90 Jahre und hat ein Herz für den ganz jungen Nachwuchs im Speziellen. Dort, wo einst die Tennisplätze sieben und acht waren, tummeln sich nun Kinder in der Outlaw-Kindertagesstätte an der Schützenstraße. Hier besteht erhöhter Bewegungsbedarf und auf der Anlage des TC Ochtrup frönt man dem sogenannten weißen Sport. So entstand die spontane Idee der besonderen Sportstunde. Nach den Herbstferien 2018 startete für die Kita-Kinder, die in diesem Jahr eingeschult werden, jeden Montag von 9 bis 10 Uhr in der Tennishalle ein sportliches Kennenlernen von und mit Bällen, Schlägern, Reifen, Netzen, Hockeyschlägern und vielem mehr. Ziel war es, Kindern Spaß an Bewegung, an dem Spiel mit und ohne Ball zu vermitteln, ihr Gleichgewicht und ihre Koordinationsfähigkeit zu verbessern. Auch freie Bewegungsangebote nahmen die Mädchen und Jungen dankbar an. Unterstützt wurde Trainerin Sabine Warnebier von Monika Fahlbusch (TC Ochtrup) und von den Erzieherinnen des Outlaw-Kindergartens. So begaben sich die Fünf- und Sechsjährigen Montag für Montag auf einen kleinen Fußmarsch von der Schützenstraße bis zum Sportpark an der Beethovenstraße. Mittlerweile läuft der Nachfolgekursus für die Kinder, die 2020 eingeschult werden. Bald dürfen alle Kinder, die an dem Bewegungstraining teilgenommen haben, das KIBAZ (Kinderbewegungsabzeichen) an einem Samstag ablegen, an dem auch Eltern und Geschwister eingeladen werden.