Das amtierende Kaiserpaar Andreas und Claudia Treder sowie einige Abordnungen der Nachbarvereine ließen es sich nicht nehmen, ebenfalls kräftig mitzufeiern – selbstverständlich mit reichlich guter Laune im Gepäck.

Zum Auftakt marschierte das Ochtruper Kinderdreigestirn, gestellt vom Schützenverein Oster mit dem Förderkreis Kinderkarneval, unter großem Beifall der Gäste in den Saal ein. Prinz Sophie Meierlammers, Prinzessin Maura Bautista und Till Marina Vennebernd stellten sich mit „Helau“ und „Buäh“ gekonnt selbst vor.

Der Präsident des Förderkreises, Josef Pieper, bedankte sich für die Einladung zum Winterfest und lud schon jetzt alle Gäste zum Rosenmontagszug am 4. März ein. „Nachfolgend moderierte der zweite Vorsitzende Philip Oenning mit Witz und Charme durch das Abendprogramm“, schreibt der Verein in einem Pressebericht.

Den Startschuss dazu feuerte der überregional bekannte Bauchredner „Ette“ aus dem fernen Lippetal ab, der mit seiner frechen Puppe Lilly einen Angriff auf die Lachmuskeln der Zuschauer unternahm.

Es folgte der Auftritt der Tanzformation „Five Seasons“ des KCN mit dem Showtanz „Malletanz“. „Eine optisch wie auch tänzerische Höchstleistung. Die Mädels mussten sich in der Choreographie ganz schön zurücknehmen, da sie sonst auf wesentlich größeren Bühnen tanzen“, heißt es im Bericht. Und: „Eine fantastische Leistung, die mit einem donnernden Applaus belohnt wurde“.

Die Vereinsdamen präsentierten nachfolgend ihren Showtanz „Ein Wasserballett“. Der Auftritt habe dem anwesenden zweiten Vorsitzenden des KCN so gut gefallen, dass er die Gruppe spontan zu einem Gastauftritt im Rahmen des Rathaussturms am 3. März (Sonntag) in die Stadthalle einlud.

Zum Schluss waren die Gäste dann doch ein wenig überrascht: Die aus einer Bierlaune während des Schützenfestes 2015 entstandenen „Einigkeit Dream Boys“ übernahmen das Kommando und zeigten, verkleidet als Müllmänner, einen Sketch aus der „Muppet-Show“ und als Zugabe ein extravagantes Mülltonnnen-Trommel-Stück mit der Message, doch ein wenig Müll einzusparen.

Im weiteren Verlauf des Abends wurden im Rahmen einer Tombola exklusive Preise unter den Gästen verlost. Auch für das leibliche Wohl war gesorgt. Zu vorgerückter Stunde stand ein von Beate Terdenge und ihrem Team hergerichtetes Buffet für alle Gäste kostenlos bereit. „Für die musikalische Unterhaltung sorgte auch in diesem Jahr wieder DJ Schwerdti aus Epe, der gekonnt die Stimmungslage im Saal erkannte und entsprechend die Musik dazu auflegte“, schreibt der Verein abschließend.