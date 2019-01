In Abstimmung mit der Straßenverkehrsbehörde des Kreises bleibt der Kreisverkehr an der Stadthalle aus versicherungstechnischen Gründen gesperrt, bis die zweite Asphaltschicht aufgetragen ist, informiert die Stadt jetzt in einer Pressemitteilung. Erlaubt sei lediglich die Benutzung durch Rettungskräfte und die Feuerwehr im Einsatz.Wegen Baumfällarbeiten ist außerdem die Turmstraße am morgigen Freitagabend und am Samstag (26. Januar) komplett gesperrt. Anlieger können zu ihren Häusern gelangen. Während der Arbeiten sei aber mit Beeinträchtigungen der Nutzung der Turmstraße zu rechnen. Die Kommune verweist in diesem Zusammenhang auf die Anordnungen der Mitarbeiter des beauftragten Unternehmens. Die Vollsperrung der Turmstraße wird voraussichtlich am Samstagabend wieder aufgehoben.

Der Umleitungsverkehr aufgrund der Baumaßnahme am neuen Kreisverkehr an der Stadthalle wird derweil über die Jahnstraße geführt.