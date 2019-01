Der Vorsitzende Hans-Jürgen in het Veld begrüßte die Frauen und Züchter des Vereins sowie Geschäftsführer Peter Wissemborski. Jeder der mit Brieftauben arbeitet, weiß, wie viel Arbeit in einem Reisejahr steckt, so „Gut Flug“ in seiner Mitteilung. Die Ochtruper sind sehr gut besetzt, da ist es nicht einfach, den Alttaubenmeister-Titel zu erlangen.

Hans-Jürgen in het Veld und Peter Wissemborski überreichten Pokale und Medaillen für das Reisejahr 2018 an folgende Mitglieder: Alttaubenmeister 2018: 1. Heinz Dinkhoff, 54 Preise / 18 328 Preiskilometer; 2. Engelbert Franke, 49 Preise/ 17 090 Preiskilometer; 3. Schlaggemeinschaft Wissemborski, in het Veld, 43 Preise / 14 785 Preiskilometer.

Jährigenmeister 2018: 1. Engelbert Franke, 33 Preise/ 12 258 Preiskilometer; 2. Heinz Dinkhoff, 33 Preise / 12 087 Preiskilometer; 3. Günter Scheipers, 30 Preise / 11 168 Preiskilometer.

Jungtaubenmeister 2018: 1. Christof Bode, 14 Preise / 3 034 Preiskilometer; 2. Engelbert Franke, 13 Preise / 2 982 Preiskilometer; 3. Walter Thihatmar, 12 Preise / 2 809 Preiskilometer.

Die beste Alttaube 2018 mit der Nummer 02220/16/167 stellt die Schlaggemeinschaft Wissemborski, in het Veld. Die beste jährige Taube mit der Nummer 02220/17/406 VV stellt Engelbert Franke.

Derby 2018 mit Alttauben: 1. Walter Thihatmar, 2. Heinz Dinkhoff, 3. Walter Thihatmar. Jungtauben: 1. Günter Scheipers, 2. Günter Scheipers, 3. Christof Bode.

Zum Abschluss wünschte Hans-Jürgen in het Veld allen Mitgliedern ein erfolgreiches Reisejahr 2019.