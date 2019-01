Bei einer Zusammenkunft von rund 40 Frauen am Donnerstag im Clemens-August-Heim informierte die Referentin über das Land, das mit etwas Adria-Küste sowohl mediterrane Stimmung vermittelt, wie auch mit bis zu 2800 Meter hohen, schneebedeckten Bergen in den julischen Alpen ein Land der Gegensätze ist. Flächenmäßig so groß wie Sachsen-Anhalt, wohnen dort über zwei Millionen Menschen – und die haben Österreicher, Ungarn und Kroaten als direkte Nachbarn.

Über 58 Prozent der Bevölkerung sind römisch-katholischen Glaubens und obwohl kaum ein Prozent Protestanten in Slowenien leben, ist der Reformationstag (31. Oktober) ein nationaler Feiertag. Und zwar, weil Primož Trubar, ein ehemaliger katholischer Priester und Bischof, der zum Protestantismus konvertierte und Luthers Bibel um 1540 ins Slowenische übersetzte, wegen seines Wirkens nahezu verehrt wurde.

Obwohl seit 1991 ein unabhängiger, eher westlich orientierter Staat, gibt es in Slowenien drängende interne Problemlagen, von denen vor allen Dingen alte Menschen betroffen sind. Da Armut und Vereinsamung deren Leben bestimmen, hat dieser Staat eine der höchsten Selbstmordraten bei alten Menschen. Ihre soziale Verantwortung gegenüber den im Land lebenden Roma und vor allen Dingen die durch ehemalige patriarchalische Strukturen verursachte Benachteiligung von zumeist alleinerziehenden Frauen, haben die Sloweninnen veranlasst, das Thema „Kommt, alles ist bereit” zum diesjährigen Weltgebetstags-Motto zu wählen. Ihre Gottesdienstidee soll Raum bieten für all jene Menschen, die ansonsten ausgegrenzt werden: Arme ebenso wie Geflüchtete, Kranke und Obdachlose.