Kirchlicher Gebäudewechsel

In der Kirchengemeinde St. Lambertus steht ein Gebäudewechsel an. Dort, wo heute das Pfarrhaus angesiedelt ist, soll künftig ein neues Pfarrzentrum entstehen. An die Stelle des heutigen Clemens-August-Heims rückt bald ein neues Pfarrhaus.

„Dass wir ein neues Pfarrzentrum brauchen, ist nicht neu“, erklärt Pfarrer Stefan Hörstrup im Gespräch mit dieser Zeitung und verweist in diesem Zusammenhang auf die Ausführungen im Pastoralplan. Neu ist aber der Standort. Denn ursprünglich hatten Stadt, Politik und Kirchengemeinde sich dahingehend geeinigt, dass das alte Pfarrhaus neben der Lambertikirche abgerissen werden sollte. An dieser Stelle hatte ein Investor schon Pläne gemacht. Das Grundstück sei aber nur sozusagen „versprochen“ gewesen, erläutert Hörstrup.

Ein neues Pfarrhaus sollte auf dem Grundstück des Clemens-August-Heims entstehen. Dort besteht Aussicht auf eine Erweiterung durch ein angrenzendes Grundstück. 2016 gab es dazu bereits einen Architektenwettbewerb.

2017 und 2018 arbeitete die Pfarrei am neuen Pastoralplan. Die Ergebnisse – unter anderem will sich die Gemeinde von der Marienkirche und vom Georgsheim trennen – flossen natürlich in die Planungen mit ein. Nun brauchte St. Lambertus also auch ein neues Pfarrzentrum. Doch wohin damit? Die Gemeinde gründete einen Ausschuss, startete eine Umfrage, begann mit der Entwicklung eines Raumkonzepts und machte sich auf die Suche nach einem Grundstück. „Der Investor hat uns dabei unterstützt“, erzählt Hörstrup. Doch irgendwie fand sich nichts passendes.

Schließlich sei der Investor auf die Kirchengemeinde zugekommen, und habe angeboten, ihnen das Grundstück zu überlassen, wenn dort „stadtplanerisch etwas Interessantes“ entstehen würde. Und diese Kriterien erfülle ein Gemeindezentrum, findet nicht nur Hörstrup. Nun bot sich also die Möglichkeit, das lange Warten und die Ungewissheit zu beenden sowie gleichzeitig den Pastoralplan zu verwirklichen.

Das neue Pfarrhaus soll an die Stelle des Clemens-August-Heims rücken. Planmäßiger Baustart: Ende 2019. Foto: Anne Steven

Wenn alles nach Plan verläuft, könnte Mitte des Jahres ein Architektenwettbewerb für das neue Gemeindezentrum ausgelobt werden. Ende 2019 würde mit dem Abriss des Clemens-August-Heims begonnen. Für das neue Pfarrhaus gab es ja bereits einen Architektenwettbewerb. „Die Ergebnisse wollen wir natürlich nutzen“, stellt Hörstrup klar.

Doch bis dann vis-à-vis der Kirche das neue Pfarrzentrum fertiggestellt ist, wird einige Zeit vergehen. Letzteres stellt die Pfarrei vor eine organisatorische Herausforderung. Denn sämtliche Gruppen, Vereine und Verbände, die sich sonst im Clemens-August-Heim getroffen haben, müssen während der Bauzeit – und die könnte sich bei zwei Abrissen und zwei Neubauten locker über zwei bis drei Jahre hinziehen – anderweitig untergebracht werden. Hörstrup ist aber zuversichtlich, dass dies gelingt.

Die nächste Hürde für das Projekt steht jetzt erst einmal am Dienstag (29. Januar) an. Dann berät der Bauausschuss der Stadt über die erforderliche Bebauungsplanänderung.