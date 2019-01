Der gemeinsame ökumenische Neujahrsempfang der evangelischen und der katholischen Kirchengemeinden ist in Ochtrup schon eine kleine Tradition. Pfarrerin Imke Philipps von der evangelischen und Pfarrer Stefan Hörstrup von der katholischen Gemeinde begrüßen die Gläubigen am morgigen Sonntag bereits zur dritten Auflage. Um 18 Uhr beginnt der Neujahrsempfang mit einem Wortgottesdienst in der Lambertikirche. „Eine Begegnung wird dort im Mittelpunkt stehen: Maria trifft Elisabeth“, heißt es in einer Ankündigung. Der Chor „fEinklang“ unter Leitung von Sabine Klups-Baller gestaltet die Begegnung durch den Gesang des Magnificat. Im Anschluss an den ökumenischen Gottesdienst laden Pfarreirat und Presbyterium ins Clemens-August-Heim ein, wo noch einmal auf das neue Jahr und viel Gemeinsamkeit angestoßen werden kann.