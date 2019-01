Volkshochschule und Musikschule laden zur musikalischen Semestereröffnung ein, bei derUdo Herbst am Sonntag (3. Februar) in der Villa Winkel ein klassisches Gitarrenkonzert gibt. Beginn ist um 17 Uhr. Auf dem Programm stehen Werke von Johann Sebastian Bach (1685 bis 1750), Federico Mompou (1893 bis 1987, Spanien) und Heitor Villa Lobos (1887 bis 1959, Brasilien).

Udo Herbst studierte klassische Gitarre an der HdK Berlin sowie den Musikhochschulen Dortmund und Köln. Seine Reifeprüfung und sein Konzertexamen absolvierte er mit Auszeichnung an der Musikhochschule Köln, heißt es in einer Ankündigung. Seit 1985 ist er Dozent für klassische Gitarre an der Universität Dortmund. Er gibt Gitarrenkonzerte, schreibt Theatermusik und war musikalischer Leiter des Erfolgsmusicals „The Black Rider“ von Tom Waits an den Städtischen Bühnen Münster. Seine elektronischen Vertonungen von August Stramm-Gedichten „Welteinheitsporto“ standen monatelang auf dem ersten Platz der Hörbuchbestenliste des Hessischen Rundfunks.

Mit seinem Konzert in Ochtrup wird Udo Herbst das Jahresprogramm der Volkshochschule und der Musikschule eröffnen. Die Leiter der beiden Weiterbildungseinrichtungen, Bernd Klävers (VHS) und Andreas Hermjakob (Musikschule), werden bei dieser Gelegenheit das Jahresprogramm 2019 noch einmal kurz umreißen und die Kollegen und Dozenten sowie die Teilnehmer der Unterrichtsangebote mit einem Glas Sekt oder Orangensaft – zu begrüßen. Der Eintritt ist frei.