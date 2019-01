Über neues Material für die Ausbildung freut sich der DRK-Ortsverein Ochtrup. Fort- und Weiterbildung von ehrenamtlichen Helfern sowie von externen Interessenten ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeit beim Deutschen Roten Kreuz. Der Bereich Erste Hilfe in der Breitenausbildung sowie die Ausbildungen der aktiven DRK-Mitglieder zum Ersthelfer und Sanitäter sind wesentliche Bestandteile vor Ort, heißt es in einer Pressemitteilung. So werden im DRK-Ortsverein Ochtrup regelmäßige Schulungen zu diesem Themenbereich durchgeführt. Etwa 600 bis 650 externe Teilnehmer aus verschiedensten Berufsgruppen und Bereichen werden mittlerweile ausgebildet. Sei es in Erster Hilfe für den Führerschein oder als berufsbegleitende Ausbildung im Zuge eines Lehrgangs über die Berufsgenossenschaft. Für all diese Aus- und Weiterbildungen ist es notwendig, dass den Teilnehmern sowohl sach- und fachgerechte Ausbildungsräume aber auch Materialien zur Verfügung gestellt werden, mit denen eine fachgerechte Ausbildung ermöglicht wird, schreibt der DRK-Ortsverein. Durch eine Förderung der Glückspirale konnte nun weiter in professionelle Ausstattung investiert werden. So wurde beispielsweise eine moderne Übungspuppe für die Herz-Lungen-Wiederbelebung angeschafft.