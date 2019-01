Närrische Kledage

Seine Kindergarten-Kolleginnen Lena und Alina sind da schon ein wenig experimentierfreudiger. Eine Tunika in Form einer kunterbunten Blumenwiese streift sich Lena ruckzuck über. Und dann noch eine Perücke: „Die sieht nicht ganz so cool aus“, kommentiert die kleine Dame kritisch die graue Senioren-Variante. „Dann doch lieber die blonden Haare“, lacht die Fünfjährige, als sie das Prachtstück entdeckt: „Dann bin ich Rapunzel. Mit zwei Zöpfen.“

Foto: Susanne Menzel

Dass der Kindergarten St. Stephan momentan über einen reichhaltigen Fundus an Kostümen für Groß und Klein verfügt, hat einen besonderen Hintergrund: Zum ersten Mal richtet das Familienzentrum eine vom Förderverein initiierte Kostüm-Börse aus. Am Samstag (2. Februar) können sich Kinder und Erwachsene, ja sogar ganze Gruppen, mit dem passenden Outfit fürs Karnevalswochenende ausstaffieren. Vom Hut bis zum Kleid, von der Jacke bis zur Hose – „Es wurde schon allerlei sehr fantasievolle und gut erhaltene Kledage bei uns abgegeben“, staunen die Kindergarten-Mitarbeiterinnen.

Lena, Alina und Leonard probieren unterdessen die nächste Variante aus, schlüpfen gerne in andere Rollen. Cheerleader und Tanzmariechen, beispielsweise. „Das ginge so gerade noch“, kommentieren die Mädels gegenseitig ihr Erscheinungsbild. Wobei sie aber dennoch für diese Session schon ein klares Bild davon im Kopfe haben, wie sie sich schlussendlich durch die närrische Zeit bewegen wollen: „Als Prinzessin“, kommt es von der einen Seite. „Nein, als Einhorn“, ist eine andere Variante. Aber auch pinke Hexen oder die Eiskönigin zählen zum engsten Favoritenkreis.

Wer noch nicht ganz so festgelegt ist, hat am Samstag sicherlich nicht die kleinste Auswahl auf der Börse. Und wer in den nächsten Tagen Kostüme aus den Vorjahren im eigenen Kleiderschrank entdeckt, die sich für einen jecken Einsatz noch gut eignen: vorbeibringen und verkaufen oder spenden. Der Förderverein lässt die Börse zudem zu einem vorgezogenen Mini-Karneval-Event werden: mit Heißwurst- und Waffelverkauf, Plausch und Kinderschminken. Na denn: Ochtrup Buäh!