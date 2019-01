Die Bienenzüchter treffen sich immer, wenn nicht anders angegeben, sonntags um 10 Uhr in der Villa Bienenstich im Stadtpark. 9. Februar (Samstag): 17 Uhr, Winterwanderung, Treffen an der an der Villa Bienenstich im Stadtpark; 10. März: Imker-Jahreshauptversammlung, Thema: Wandern mit Bienenvölkern; 14. April: Schwärme einfangen und einschlagen; 12. Mai: Möglichkeiten der Ablegerbildung; 2. Juni (wegen Pfingsten, erster Sonntag im Monat) verschiedene Bienenbeuten und Rähmchen; 13. Juli (Samstag): Sommerradtour, mit Kaffeetrinken und Grillen, Treffpunkt 13 Uhr am Bienenhaus, Stadtpark; 11. August: lmker-Stammtisch; 8. September: Spätsommerpflege der Bienenvölker; 13. Oktober: Tipps und Tricks in der Imkerei, Vorstellung von Spezialgeräten, jeder kann sich einbringen; 10. November: Filmvorführung; 8. Dezember: Rückblick und Planung für 2020. Der Imkerverein weist darauf hin, dass die Apisticus-Tage (Bienen- und Imkermesse in Münster – Imkerkademie) am 2. und 3. März (Samstag und Sonntag) in der Messe und Congress Centrum Halle Münsterland, Albersloher Weg 32, stattfinden.