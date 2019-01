Der Referent ist seit mehreren Jahren im Obstbaumschnitt selbstständig tätig und zertifiziert durch den Pomologen-Verein (Garten- und Obstbaukunde).

Von 10 bis 11.30 Uhr erklärt Beesten die Grundlagen einer Krone und wie Äste stabil aufgebaut werden. Es wird vermittelt, wie und zu welcher Zeit der Schnitt der verschiedenen Obst-Arten durchzuführen ist und welches Werkzeug dafür verwendet wird. Diese theoretische Einheit wendet sich an alle, die sich neu in das Abenteuer Obstpflege stürzen wollen und zunächst Hintergrundwissen benötigen.

Wer Anleitung benötigt, um richtig zu schneiden oder spezielle Fragen zu verschiedenen Schnittmaßnahmen in der Krone hat, ist in dem Kursabschnitt von 12 bis 16.30 Uhr richtig. Aufbauend auf bisherige Einheiten können Teilnehmer dort an Jung- wie Altbäumen vor allem selbst schneiden. Er wird dabei durch fachkundigen Rat unterstützt und kann sich über verschiedenste Situation austauschen. Hinweise auf den aktuellen Stand der Entwicklung in der Obstbaumpflege runden den Kursus ab.

Die Kursabschnitte können auch einzeln gebucht werden. Treffpunkt für beide Einheiten ist die Villa Winkel in Ochtrup. Information und Anmeldung telefonisch unter 0 25 53 / 9 39 80 oder online. |