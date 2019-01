Hilfsaktion für Flüchtlinge

Ochtrup -

In den zwölf Monaten seines Bestehens hat das Internationale Frauencafé nicht nur regelmäßig zu Gesprächen bei Kaffee und Tee eingeladen, sondern auch öffentliche Veranstaltungen organisiert, beziehungsweise sich daran beteiligt. Und auch in 2019 soll es wieder vielfältige Angebote zu unterschiedlichen Themen geben, kündigen die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung an. Der nächste Termin steht bereits fest.