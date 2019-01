Bauausschuss ringt um Feinheiten

Der Rahmen der überarbeiteten Gestaltungssatzung für die Ochtruper Innenstadt steht – um die Feinheiten wird allerdings im politischen Raum noch heftig gerungen. So auch in der Sitzung des Ausschusses für Planen und Bauen am Dienstagabend.

Dort hatten zunächst die Stadtwerke beantragt, den Passus zur Verankerung von Markisen mit herausnehmbaren Stützen zu präzisieren. Sie möchten den Wortlaut der entsprechenden Passage um die exakte Vorgabe ergänzt wissen, dass die verankerbaren Stützen eine maximale Tiefe von einem halben Meter (ab Oberkante Gelände) nicht überschreiten dürfen. Auch sollten die Fundamente für diese Befestigungen Leitungen und Rohre nicht überbauen. Im Vorfeld der Planungen möchten die Stadtwerke in jedem Einzelfall hinzugezogen werden. Ausschussvorsitzender Matthias Dankbar verwies diesen Antrag zur Beratung bis zur nächsten Ausschusssitzung zurück in die Fraktionen.

Auch die FDP-Fraktion sah an dem Entwurf für sich noch Änderungsbedarf in einigen Formulierungen, wie ihr Vorsitzender Hermann Holtmann erklärte. Die Aussage „Die Trauf- und Firsthöhen müssen sich in die nähere Umgebung einfügen“ war im Satzungsentwurf von der Verwaltung gestrichen worden. Holtmann: „Dadurch wäre der Bau- und Planungsausschuss ebenso wie der Rat bei künftigen Entscheidungen außen vor. Unserer Meinung nach kann es nicht die Verwaltung sein, die entscheidet, sondern das ist Aufgabe des Rates. Wir wollen unser individuelles Gestaltungsrecht nicht aufgeben.“ Im gleichen Zuge beantragten die Freien Demokraten die Erweiterung der Richtlinien um eine Öffnungsklausel, mit der sich der Rat vorbehält, „in begründeten und außerordentlichen Einzelfällen von dieser Satzung abweichende Entscheidungen zu fällen.“

Fachbereichsleiterin Karin Korten setzte dem entgegen, dass es „in vielen Fällen ratsamer sei, die Verwaltung die Entscheidung fällen zu lassen, weil dies dann zügiger gehe“, wobei sie zusicherte, dass „die Politik selbstverständlich darüber informiert werde.“ Dieser Zusicherung mochten sich die Volksvertreter nur zum Teil anschließen.

Während sich die Freien Wähler „durchaus vorstellen können, dem FDP-Antrag zu folgen“, wie deren Vorsitzende Claudia Fremann erklärte, sei es nach Ansicht der CDU nicht notwendig, diese Klausel aufzunehmen. Fraktionsvorsitzender Hajo Steffers: „Ich erwarte selbstverständlich, dass wir bei abweichenden Entscheidungen als Politiker darüber frühzeitig in Kenntnis gesetzt werden. Und zwar bevor die Verwaltung entscheidet.“ Die Meinung in der SPD über diesen Punkt war zweigeteilt. Während sich Werner Kempers hinsichtlich der Trauf- und Firsthöhen-Formulierung „ebenfalls an diesem Satz gestoßen hat“, erklärten die übrigen Sozialdemokraten, „die Satzung so mittragen zu können.“

Die Erste Beigeordnete Birgit Stening bekräftigte noch einmal: „Wir würden uns als Verwaltung pudern, wenn wir Ausnahmefälle genehmigen würden, ohne sie Ihnen als Politik vorzulegen. Grundsätzliche Änderungen will ich gar nicht alleine entscheiden. Das soll schön die Politik machen.“

Letztlich wurde der FDP-Antrag ebenso zur weiteren Beratung zurück in die Fraktionen verwiesen wie der zusätzliche Antrag der CDU-Fraktion, beim Thema regenerative Energien (hier: Solarplatten auf den Dächern auch auf der zur Straße zugewandten Seite) die einschränkenden Vorgaben noch einmal zu überdenken und den Passus zu lockern.