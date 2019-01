Nur wenig Neues hatte Bauamtsleiterin Karin Korten am Dienstagabend im Bauausschuss zum von einer Investorengruppe geplanten Bau eines Krematoriums am Langenhorster Bahnhof zu berichten. Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens zur Änderung des Flächennutzungs- und des Bebauungsplans fand von Ende Oktober bis Ende November die Beteiligung der Öffentlichkeit statt (wir berichteten). Der Kreis Steinfurt habe zwischenzeitlich den von der Verwaltung vorgelegten Fragenkatalog – soweit baufaufsichtliche und immissionsschutzrechtliche Belange tangiert sind – geprüft. „Anmerkungen oder Ergänzungen wurden nicht gemacht“, so Korten. Aktuell liegen der Verwaltung außerdem die geforderten Gutachten bezüglich der Rechtslage im Entwurf vor. Diese würden derzeit geprüft, erklärte die Bauamtsleiterin. Das gilt auch für die Stellungnahmen, die im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit im Rathaus eingegangen sind.