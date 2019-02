Zwischen Wunsch und Wirklichkeit

Winterreifen an den mobilen Gefährten vorausgesetzt, macht das Kurven auf matschigen und rutschigen Straßen trotzdem nicht den allergrößten Spaß. Während innerorts zumindesten auf den Hauptverkehrsstraßen der Räumdienst in Aktion tritt, müssen speziell die Ein- und Auspendler auf den Neben- und Umgehungsstraßen den Fuß häufiger vom Gas nehmen, um sich im Schritttempo Richtung Zielort zu bewegen.

„Schon früh in der Nacht waren wir am Donnerstag im Dauereinsatz“, sagt Baubetriebshofsleiter Georg Holtmannspötter . Die Straßen in Ochtrup sind nach Prioritäten eingeteilt, und auf der Karte, die vor ihm liegt, farbig gekennzeichnet. Rot, grün und blau wurden sie markiert. Hauptstraßen, Bedarfsstraßen (sie kommen dran, wenn die Hauptstraßen erledigt sind) sowie spezielle Strecken wie Rettungswege oder aktuell auch die Umleitung wegen des Kreisels. „Die Wünsche, wo wir überall streuen oder räumen könnten, sind natürlich wesentlich größer“, weiß der Stadtmitarbeiter. Aber Zeit und Personal lassen es kaum zu, dass überall dort auch Einsatzkräfte und -fahrzeuge auftauchen.

Ausgelöst wird der Winterdienst vom Landesbetrieb Straßen. NRW in Steinfurt. „Wenn die melden, dann müssen wir raus“, sagt Holtmannspötter. Dazu werden gleich zu Jahresbeginn Dienstpläne erstellt, wer an welchem Tag des Jahres an der Reihe ist. Maximal zehn Stunden pro Schicht dürfen die Mitarbeitenden im Einsatz sein. Dann sind elf Stunden Pause angesagt. „Und wir verfügen ja auch nur über einen begrenzten Fuhrpark“, betont der Baubetriebshofsleiter.

Beim aktuellen Wintereinbruch hatte die Belegschaft Glück: „Am Dienstag wurde noch ein Zug Streugut angeliefert, da konnten dann nachmittags schon die ersten Vorbereitungen getroffen werden.“ 26 Tonnen Trockensalz passen in den Silo. „Die waren aber Mittwochabend fast schon wieder aufgebraucht“, so Holtmannspötter.

Dadurch, dass der Winterdienst schon in der Nacht die markanten Punkte abgefahren hatte, konnten tagsüber noch die etwa 70 Kilometer Schulbuslinie mit eingebunden werden. „Das können wir allerdings nicht regelmäßig leisten. Dafür benötigt eine Kolonne schon mehrere Stunden.“

Alleine für die wichtigsten Gehwege ist der kleine Trecker samt Schild vier Stunden im Einsatz. Bei mehr als zwei Zentimeter der weißen Pracht wird zunächst mit dem vorgebauten Schild geschoben, im Nachgang gestreut. „Schnee frisst Salz“, zitiert Georg Holtmannspötter. „Wenn die Niederschlagsmenge zu groß ist, wirkt das Streugut nicht.“ Die Radwege können die Mitarbeiter gar nicht bedienen: „Das lässt die Zeit nicht zu. Lediglich auf der Brücke sind wir mitunter aktiv. Das ist auch ein Schulweg.“ Es käme immer wieder mal vor, so der Fachmann, dass sich besonders Radfahrer beschwerten, dass sie auf zugeschneiten Wegen nicht mehr weiterkämen. „Denen kann ich dann nur empfehlen, auf die geräumten Fahrbahnen auszuweichen.“

Die Prioritätenliste der Straßen, die mit dem Winterdienst erfasst sind, ist übrigens nicht in Stein gemeißelt. „Sie wird ständig überprüft und bei Bedarf verändert“, schildert Georg Holtmannspötter das Prozedere. Zuständig dafür ist die Politik. Der Rat legt jeweils die Prioritäten fest. Was er nicht kann: Unwägbarkeiten des Lebens mit einkalkulieren. So wie am Mittwoch. „Da sind Hausmeister an Schulen erkrankt – die Räumpflicht gilt jedoch weiterhin. Die übernehmen wir in diesen Fällen jeweils mit“, erzählt Holtmannspötter.

Nun, am Donnerstag hat alles geklappt – die Straßen waren mit dem Einsetzen des Berufsverkehrs weitgehend frei. Der erste Testlauf des diesjährigen Winters wurde also gut gemeistert. Allerdings dürfte es sich dabei – mit Blick auf die Prognose der Wetterdienste für die nächsten Tage – nur um ein Warmlaufen gehandelt haben. Für den heutigen Freitag wie auch für den morgigen Samstag sind die nächsten Flocken angesagt.