Neuer Fahrplan für den Bürgerbus

Ab heute gelten die folgenden Änderungen im Fahrplan für den Bürgerbus Ochtrup: Zu Beginn des Kurses an den Vormittagen von Dienstag bis Freitag werden die Stadtteile Langenhorst und Welbergen angefahren. Außerdem wird ein Schwenk durch das Buschlandgebiet mit der neuen Haltestelle Kita Buschlandweg und weiter zur Kita Schützenstraße neu eingefügt. Durch diese Änderungen verschieben sich die Abfahrtzeiten an den bisherigen Haltestellen.

Zusätzlich wurden noch folgende Änderungen am Fahrplan vorgenommen: Die Haltestelle Kita Arche Noah/Werner-Brinkwirth-Straße entfällt und die Haltestelle Deipenbrook wird an den Deipengrund verlegt. Außerdem entfallen die Haltestellen Kardinal-von-Galen-Straße, Kreuzweg/Ecke Nienborger Damm, Homölle in der Wester und Theile in der Oster. Montags-, mittwochs - und donnerstagnachmittags beginnt der Kurs wieder mit den Strecken über Langenhorst und Welbergen, an den Kitas vorbei mit anschließendem Stadtverkehr. Die Fahrt in die Oster wird von Donnerstag- auf Dienstagnachmittag verlegt und freitags besteht Gelegenheit, zum Friedhof Oster und zum Kommunalfriedhof zu gelangen. Der Bürgerbusverein erhofft sich durch den geänderten Fahrplan, mehr Fahrgäste zu erreichen. Bei Bedarf sind die ehrenamtlichen Bürgerbusfahrer beim Lesen des Fahrplans gern behilflich.