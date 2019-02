Für die Saison gut gewappnet

Nach dem Verlesen des Protokolls der vergangenen Generalversammlung gaben der Vorsitzende Olaf Bußmann, Tambourmajor Marc Thebelt sowie der zweite Vorsitzende Michael Ruhkamp einen umfassenden Geschäftsbericht des vergangenen Jahres ab. Besonders hervorzuheben war hier das gemeinsame Dämmerschoppenkonzert der Spielmannszüge Weiner-Schützen, Lamberti, Nachtigallen und des Spielmannszug Horstmar, das durch den Spielmannszug Nachtigallen organisiert worden war. Ebenso blickten die Mitglieder auf eine gelungene Schützenfestsaison bei den Vereinen „Alt&Jung“, Niederesch, des Damenschützenvereins und Wester zurück.

Hervorgehoben wurde die Arbeit im Bereich der Jugendausbildung, die von Mitgliedern des Spielmannszugs ehrenamtlich übernommen wird. So befinden sich aktuell sechs Kinder in der Ausbildung an den In­strumenten Block- und Querflöte sowie der Trommel. Die Gruppe der „musikalischen Früherziehung“ umfasst zehn Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren.

Auch die Kameradschaftspflege ist im vergangenen Jahr nicht zu kurz gekommen. Mit den Jugendlichen des Vereins wurde ein Bowlingabend durchgeführt und zudem eine Fahrt in einen Freizeitpark unternommen. Max Niehoff gab noch einen Ausblick auf das Jahr 2019, in dem er in seiner Funktion als Jugendvertreter Aktivitäten wie Kart-Fahren oder eine Schwarzlicht-Minigolf-Aktion plant.

Der Spielmannszug testet in diesem Jahr ein etwas anderes Probenkonzept. Es sollen kleinere Gruppen gebildet werden, um etwas „frischen Wind“ und Spaß in die Proben zu bringen. Ebenso ist für den März ein Intensivwochenende geplant. Die Gesamtproben bleiben weiterhin bestehen.

Die Kasse des Vereins war von Peter Dirksen, Gerrit Krampe und Rene Klapper vor der Generalversammlung geprüft worden. Der Vorstand wurde vom Verein entlastet, und es wurde eine einwandfreie Kassenführung bestätigen.

Der Nachtigallen freuen sich in diesem Jahr über eine ganz besondere Neuaufnahme, beziehungsweise Rückkehr. Karsten Thebelt war 2004 ausgetreten, um mehr Zeit für Familie und Beruf zu haben. Nun kehrt er zum Spielmannszug zurück und unterstützt ihn an Querflöte und Lyra.

Mit der Durchführung der Vorstandswahlen wurde im Anschluss der Ehrenvorsitzende Bernhard Stohldreier beauftragt.

Zur Wahl standen die Positionen des Vorsitzenden, des Tambourmajors, der Kassierer, der Jugendvertreter und der Beisitzer. Dabei wurden Olaf Bussmann als Vorsitzender, Marc Thebelt als Tambourmajor, Michael Ruhkamp als Kassierer und Jugendvertreter Max Niehoff einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Michael Ruhkamp ist zudem auch gleichzeitig zweiter Vorsitzender. Die Position des Beisitzers war daher ebenfalls vakant. Benedikt Janning wurde – in Abwesenheit – erneut bestätigt.

Zum Ende der Versammlung wurden die bevorstehende Teilnahme am Ochtruper Rosenmontagsumzug sowie das Sommerfest angesprochen sowie ein Gremium mit den Vorbereitungen beauftragt. Im Jahr 2020 soll es eine Vereinsfahrt geben.

Der Verein sieht sich aktuell gut gewappnet für das Jahr 2019 und freut sich deshalb auf die kommende Spiel-Saison.