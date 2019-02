Vorher müssen die Firmbewerber eine Vorbereitungszeit durchlaufen, in der sie sich intensiv mit ihrem Glauben auseinandersetzen und ihre Beziehung zu Gott in den Blick nehmen sollen. Diese Vorbereitungszeit beginnt im März und endet mit der Firmfeier im September. Die Firmlinge können sich dabei ihren Firmkursus selber aus Modulen individuell zusammenstellen. Wie das im Detail ablaufen kann, dass soll auf zwei Infoabenden am 19. und 20. Februar (Dienstag und Mittwoch) im Georgsheim erläutert werden.

Alle Firmlinge haben dazu eine Einladung bekommen. Wer den Brief nicht erhalten hat, sollte sich möglichst umgehend im Pfarrbüro der Kirchengemeinde St. Lambertus melden. Dies kann telefonisch unter 0 25 53 / 9 71 50 oder per Mail unter stlambertus-ochtrup@bistum-muenster.de geschehen.