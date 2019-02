Doch für alle Fans des Alternativ-/Punk-Rock hat das Warten nun ein Ende: Am 15. Februar (Freitag) erscheint die neue EP „Dreh am Rad“. „Was lange währt, wird endlich gut“, frotzelt Michael Sünker . Gut eineinhalb Jahre haben er und seine Mannen gebraucht, um die kleine Platte mit vier Songs zu produzieren.

Für die Produktion von zweien – „Glücksrad“ und „Mr. Dmon“ – war Schlagzeuger Florian Kockmann noch mit am Start. Während seine Drums in Düsseldorf aufgenommen wurden, konservierten die Bandmitglieder die Klänge von Bass und Gitarre später privat bei Gitarrist Peter Kersting .

In „Glücksrad“ geht es „um einen Typen, der im Leben immer danebenhaut, nichts hinbekommt und dann, als er auf der Kirmes beim Glücksrad den Hauptgewinn ergattert, ein Bobbycar gewinnt“, erzählt Michael Sünker vom ersten Stück.

Bei „Mr. Dmon“ ist die Stimmung hingegen eine andere. „Da ist ein Typ mit Herzschmerz, der einen Rachefeldzug plant“, erklärt der Sänger, verspricht aber, dass „es sich schlimmer anhört“ als es ist.

Was noch auf der Platte zu hören ist? „Seven days of Rock ’n’ Roll“. „Es geht darum, sein Leben zu genießen, die Tage auszufüllen, Carpe diem und so weiter“, fasst Michael Sünker zusammen.

Und dann gibt es noch ein Stück auf der neuen Platte. Es heißt „Stillstand“ und war schon auf dem letzten Album „Dry“ im Jahr 2010 zu hören. Nun kommt dieser „sehr persönliche Song, der vom Leben erzählt“ (Michael Sünker) als Unplugged-Version, nur mit Akustikgitarre auf das neue Album. „Die Unplugged-Version lag mir sehr am Herzen“, gibt Michael Sünker lächelnd zu. „Mit E-Gitarre geht der Song natürlich krass nach vorne, aber in dieser Version kommt seine Message vielleicht noch besser rüber“, findet der Sänger.

Das ist sie also, die kleine, aber feine Auswahl „Dreh am Rad“. Wenn auch mitunter ernste Themen verarbeitet wurden, so sei die Grundstimmung positiv, betont Michael Sünker. Man könne die Platte als Aufforderung verstehen, doch mal am Glücksrad des Lebens zu drehen und zu sehen, was passiert.

Jede Menge passiert ist auch seit der Gründung von „Memories of Fake“ vor fast 16 Jahren. Für eine kleine Hobby-Band wie seine sei das schon ein gewaltiger Brocken, findet der Frontmann. Und: „Wir kommen definitiv aus dem CD-Zeitalter. Aber wir gehen auch mit der Zeit.“ So erscheint „Dreh am Rad“ nicht handfest als CD, sondern online beim Musikdienst Spotify. Ab 15. Februar ist die EP dort verfügbar.

Was sonst noch ansteht? Am 22. Februar (Freitag) verschlägt es Michael Sünker, Peter Kersting, Simon Krugmann und Martin „Potti“ Potthoff nach Münster. Dort sind „Memories of Fake“ im Café „Dreiklang“ zu hören. Ende März folgt noch ein Auftritt in Haltern. Schon jetzt haben die Musiker einige weitere Songs im Kopf und teilweise auch schon vertont. Ob noch einmal acht Jahre ins Land gehen werden, bis eine neuen Platte kommt, vermag Michael Sünker noch nicht zu sagen, schließlich sind er und seine Mann „ein bisschen faul“. Aber,sie geloben Besserung.