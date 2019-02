Unvergesslicher Lebensabschnitt

Und schon ist es vorbei. Während ich diese Zeilen schreibe, sitze ich zum letzten Mal in einer der wunderbaren spanischen Tapas-Bars, die ich in den letzten Monaten so lieben gelernt habe. Wenn Sie diesen Text lesen, bin ich schon wieder zurück in der Heimat. Ich schaue raus auf den beschaulichen Platz „ Tirso de Molina “ – dort, wo Ende August des vergangenen Jahres mein Abenteuer Auslandssemester angefangen hat. Ich erinnere mich zurück an den heißen Sommertag, an dem ich hier das Hostel betreten habe und zum ersten Mal durch die Stadt geschlendert bin. An die Gefühlsmischung aus Vorfreude und Aufregung, einer gewissen Anspannung und auch ein bisschen Unsicherheit. Werde ich wohl mit der Sprache klarkommen und mich in der Metropole Madrid zurechtfinden? Finde ich eine gute Wohnung und nette Freunde?

Nun kann ich sagen, dass sich sämtliche Bedenken nach turbulenten Anfangstagen schnell in Luft aufgelöst hatten. Meine WG mit zwei anderen deutschen Erasmus-Studenten im jungen Stadtteil Argüelles war ein absoluter Glücksgriff. Ich habe viele tolle Menschen aus der ganzen Welt kennengelernt und neue Freundschaften geschlossen. Mir ist mehr denn je bewusst geworden, wie wertvoll ein vereintes Europa ist – und das, obwohl die Unterschiede zwischen einzelnen Ländern oftmals größer sind, als ich anfangs gedacht hätte. „Andere Länder – andere Sitten“: Wie wahr dieses Sprichwort ist, wurde mit in den vergangenen Monaten durch viele Kleinigkeiten bewusst. Dabei gab es gewiss einige Dinge, die ich aus Deutschland durchaus vermisst habe.

Da wären zum Beispiel die typisch deutschen Tugenden, bei denen es sich keinesfalls nur um plumpe Vorurteile handelt. Dass die Deutschen beispielsweise sehr pünktlich und gut organisiert sind, hat sich für mich absolut bewahrheitet. Wenn ich mich mit einer Gruppe anderer Studenten unterschiedlichster Nationen verabredet habe, war auf die Pünktlichkeit der Deutschen immer Verlass. Und wenn nicht, haben sie ihre fünfminütige Verspätung auf jeden Fall vorher in der WhatsApp-Gruppe angekündigt. Franzosen oder Italiener trudeln innerhalb der nächsten halben Stunde ein. Ohne jegliches Schuldbewusstsein laufen mit mindestens dreiviertelstündiger Verspätung dann auch die Spanier auf und wundern sich, dass die ersten Getränke schon leer sind.

Außerdem, so hatte ich den Eindruck, stehen Spanier unglaublich gerne in endlos langen Warteschlangen. In der Mensa, an der Supermarktkasse, am Ticketschalter oder im Druckhaus. Oftmals habe ich mir gedacht, dass das bei uns viel organisierter ablaufen würde.

„Andere Länder – andere Sitten“: Das bedeutet jedoch natürlich nicht, dass woanders alles schlechter ist als bei uns. Die spanische Gelassenheit ist zum Beispiel etwas, das ich auf jeden Fall vermisse werde.

Beeindruckt hat mich das Lebensgefühl dieses Landes, das von Fröhlichkeit und Geselligkeit geprägt ist. Das gesamte Leben spielt sich auf der Straße und in der offenen Gastronomie ab, wo man überall schnell mit anderen Menschen ins Gespräch kommt. Und wo auch immer ich hinkam oder es Probleme gab, haben fremde Menschen schon bei einer kleinen Frage oft alles in ihrer Macht stehende getan, um mir weiterzuhelfen. Von dieser großartigen Gastfreundschaft könnten sich viele Deutsche durchaus eine Scheibe abschneiden.

Auch kulinarisch hat das Land auf der iberischen Halbinsel vieles zu bieten. Allen voran die Tapas, also kleine Speiseportionen, die in besagten Bars an jeder Straßenecke serviert werden sowie den „Tinto de Verano“, ein erfrischendes Mischgetränk aus Limonade und Rotwein.

Woran aber werde ich mich erst wieder gewöhnen müssen, wenn ich zurück bin in Deutschland?

Da wäre zunächst einmal das Wetter. Nach meiner letzten Klausur in Madrid habe ich noch eine kleine Rundreise nach Porto, Sevilla und Valencia gemacht. Strahlender Sonnenschein, Temperaturen um die 20 Grad und nur ein einziger Regentag im gesamten Januar. Gefühlt komme ich nun aus dem Sommerurlaub direkt in den Schnee.

Doch es sind auch kleine Dinge, auf die ich mich zurück in der Heimat erst wieder umstellen muss. Rote Ampeln zum Beispiel, die den Spaniern herzlich egal sind. Oder auch das deutsche System von Mülltrennung und Pfandflaschen, über das sich meine Studienkollegen aus Madrid köstlich amüsieren konnten.

Oft wurde ich in den letzten Tagen gefragt, ob ich gerne noch länger in Madrid bleiben würde oder ich mich wieder auf Zuhause freue. Die Antwort ist eine Mischung aus beidem. Natürlich fiel mir der Abschied von der Stadt und den vielen netten Menschen, die ich dort kennengelernt habe, nicht leicht. Doch obgleich ich zu keinem Zeitpunkt wirklich Heimweh hatte, freue ich mich auch darauf, wieder zurück bei meiner Familie und meinen Freunden zu sein. Wenn man über so einen langen Zeitraum weg ist, merkt man erst, wie wichtig einem bestimmte Dinge im Leben sind.

Noch einmal schaue ich raus auf den Platz, in das warme Licht des Sonnenuntergangs. Mir wird bewusst, dass mit diesem Tag ein unvergesslicher Lebensabschnitt zu Ende geht. Was bleibt, sind wertvolle Erfahrungen und Erinnerungen, die mich auch als Menschen bestimmt ein bisschen geprägt haben.