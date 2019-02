Ideen zur weltweiten Wasserversorgung

Ochtrup -

Unter dem Motto „Wir müssen Perspektive schaffen“ referierte am Sonntag Karl Heinz Wrocklage auf Einladung der KAB. Der ehemalige Zimmermann beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Wasser und dessen Verteilung auf dem Erdball. Der 72-Jährige verriet den Zuhörern zunächst seine persönliche Beziehung zum Thema Wasser. Als seine Frau die Terrasse neu gestalten wollte, kam ihm die Idee, in einem Zuge auch gleich ein Regenwasserrückhaltebecken zu installieren. Den Behörden gefiel seine Neuheit im Garten gar nicht, sodass er sie abbauen oder ein Bußgeld von 200 Euro zahlen sollte. Karl Heinz Wrocklage erschien diese Forderung ziemlich paradox, denn die Diskussionen ums Wassersparen waren damals sehr aktuell. Also ergriff er die nötigen Maßnahmen, damit er sein nachhaltiges Becken behalten konnte. Der Mettinger schrieb Leserbriefe, wandte sich an die Zeitung und das Fernsehen – schließlich mit Erfolg. Als die Fraktion der Grünen kurze Zeit später in den Landtag einzog, wurden Regenwasserrückhaltebecken sogar mit 3000 D-Mark belohnt: Für ihn die Bestätigung, dass seine Mühen richtig und wichtig waren.