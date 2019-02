Im Hintergrund waren leise Gitarrentöne aus dem Trauzimmer zu vernehmen, denn dort bereitete sich der Künstler des Nachmittages auf sein Gitarrenkonzert vor. Über zwei Stunden nutzte Udo Herbst alleine für das Einspielen, um die Zuhörer dann vom ersten Ton an in den Bann seines virtuosen Gitarrenspiels zu ziehen. Seine Finger bespielten die sechs Saiten seiner Gitarre mit dem Schriftzug „Juanita“ nahezu an jeder Position. Stellenweiße schien es so, als könne Herbst seine Hände vor Geschwindigkeit nicht mehr zügeln, um dann punktgenau die Töne an exakt der richtigen Stelle erklingen zu lassen. Das Programm moderierte Herbst selbst und er nutzte die Gelegenheit, die Kopositionen zu erläutern. Auf dem Programm standen zum Beispiel vier Tänze von J.S. Bach, „die aber eigentlich gar nicht zum Tanzen gedacht sind“, scherzte Herbst. Zuvor erklangen verschieden Präludien. „Die sind nicht für die Gitarre, sondern für Violine geschrieben, aber ich habe das Arrangement umarbeitet“, erwähnte Udo Herbst, der auch an Musikhochschulen doziert.

Vor der Zugabe ermunterte der Künstler die beiden jüngsten Zuhörer in der ersten Reihe, den Gitarrenunterricht weiter zu verfolgen. Die Kinder hatten geduldig den musikalischen Vorträgen gelauscht.

Nach einem wunderbar abgestimmten, gut 60-minütigem Programm entließen die beiden Leiter der VHS und der Musikschule, Bernd Klävers und Andreas Hermjakob, die Konzertbesucher mit einem ausdrücklichen Dank für die Nutzung und Unterstützung der Bildungseinrichtungen und einen Hinweis auf das aktuelle und auffällig gelbe Jahresprogramm 2019.