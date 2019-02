Na gut, ein wenig zurückhaltend ist der hohe Besuch vor allem dann, wenn‘s um private Belange geht. Promi-Haltung eben. Wer plaudert als bekannte Persönlichkeit schon gerne aus dem Nähkästchen?

Prinz, Prinzessin und Till tun‘s dann aber doch. Verraten der neugierigen Journalistenschar, dass sie sich schon seit Kindergartentagen kennen, auch in der Grundschule sowie beim Turnen eine Clique gebildet haben. „Sie haben deshalb in ihren Funktionen im Karneval schnell zusammen gefunden“, wirft eine der begleitenden Mütter ein.

Sie ergänzen sich gut: Sophie übernimmt in der Prinzenrolle die Führung des Trios, ermuntert die Prinzessin und den Till an ihrer Seite, sich durchaus auch mal Antworten zuzutrauen. So wie jene, dass die Prinzessin, im Privatleben eher der Hosentyp ist und „sich schon an das Kleidertragen gewöhnen musste.“ Und dass ihnen die Auftritte bisher Spaß gemacht haben. Besonders gefallen, so der Prinz – ganz geübter Diplomat – habe es ihnen bisher überall. Hinter die Kulissen mancher Institutionen – wie bei der Volksbank – zu blicken, sei spannend gewesen. Die Termine hätten ihnen bisher keine Schulausfälle beschert, Hausaufgaben schaffen sie trotzdem – und eine der Lehrerinnen hat die Tollitäten bereits in der Zeitung bewundert.

Dass das Schüler-Leben momentan ein wenig anders als das der Klassenkameradinnen verläuft, „ist eigentlich ganz cool“, versichert Prinz Sophie. Außerdem ist es nur für eine begrenzte Zeit. „Und da macht es uns nichts aus, wenn wir in unserer auffälligen Garderobe überall angeschaut werden“, geben die Mädchen zu. Der Alltag kommt schneller zurück, als man denkt.

Schule, Hobbies, Freunde – all das funktioniert auch nebenher. Vielleicht mit ein paar Abstrichen, dafür überwiegt der Spaß auf der anderen Seite. Das anfängliche und spontane „Nö“ auf die Frage, ob sie‘s machen will, hat sich nicht nur bei Prinzessin Marta inzwischen gewandelt. Auch der schüchterne Till Marina traut sich wesentlich mehr zu als noch zu Beginn. Es ist offensichtlich: Das Dreigestirn hat seine Rolle gefunden. Als würdevolle, aufgeweckte Kinderkarnevals-Repräsentanten. Ochtrup Helau. Buäh!