150 Haushalte in Ochtrup betroffen

In der Töpferstadt haben bislang etwa 150 Haushalte Strom und Gas vom Bayerischen Energieversorger bezogen. Sie werden nun in der sogenannten Grund- und Ersatzversorgung von den Stadtwerken beliefert. Letztere haben mit zahlreichen Energieanbietern Nutzungsverträge für ihre Netzte abgeschlossen. Wird einer dieser Vertragspartner insolvent, entziehen die Stadtwerke die Netznutzung. „Die Kunden werden dann angeschrieben und kommen in die Grund- und Ersatzversorgung“, erklärt Günter Verboom das Vorgehen. Er empfiehlt Kunden allerdings, sich zügig um einen neuen Vertrag zu kümmern – entweder bei den Stadtwerken, oder bei einem anderen Anbieter. In Ochtrup seien die meisten Haushalte Kunden der Stadtwerke. „Die Fremdversorgerquote liegt bei etwa zehn Prozent“, erklärt Günter Verboom.

Aktuell werde deutlich, dass so mancher Mitbewerber knapp kalkuliert habe. „Man sieht schon, dass vor allem die ganz günstigen Anbieter sich schwer tun, wenn die Bezugspreise steigen“, weiß der kaufmännische Leiter der Stadtwerke um die fehlenden Reserven.