Zur Feierstunde in Stroetmanns Fabrik in Emsdetten begrüßte Landrat Dr. Klaus Effing jetzt über 200 ehrenamtlich Engagierte aus 23 nominierten Gruppen. In seiner Laudatio für den fünften Preis an den Arbeitskreis betonte Timan Fuchs, der Schul- Kultur- und Sportdezernent des Kreises, „dass die Sternenkinderstele betroffenen Eltern hilft, aus der Tabu-Zone zu kommen.“ Den mit 400 Euro dotierten Preis der Volksbanken nahmen die Aktiven des Arbeitskreises aus den Händen des Landrats entgegen.