Ochtrup -

Das Norder Bibelfliesenteam Ostfriesland und der ökumenische Arbeitskreis Bibelfliesen Münsterland beschließen am Mittwoch (13. Februar) um 15 Uhr in eine neunteilige Veranstaltungsreihe, die am 5. August vergangenen Jahres in Norddeich begonnen hat. In mehreren Ausstellungen, Bildvorträgen und Gottesdiensten stand das Thema „Kulturgut Bibelfliesen“ im Mittelpunkt.