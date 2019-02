Seit nunmehr 50 Jahren beherbergt das geschichtsträchtige Gebäude an der Hauptstraße ganze Generationen von Kindergartenkindern. Viele der heutigen Mütter und Väter haben selbst in dem über 110 Jahre alten Gebäude gespielt, gemalt, gebastelt und auf dem großzügigen Spielplatzgelände getobt. „Wir möchten diese schönen Kindheitserinnerungen gerne für alle sichtbar machen und suchen deshalb nach alten Fotos, die im Kindergarten aufgenommen wurden“, sagt Einrichtungsleiterin Gudrun Meyer .

Für die große Jubiläumsfeier am 18. Mai (Samstag) von 11 bis 17 Uhr sei unter anderem eine Fotopräsentation mit historischen Aufnahmen aus den verschiedenen Jahrzehnten geplant. Deshalb sind alle ehemaligen Kindergartenkinder sowie Freunde, Bekannte und Nachbarn des Kindergartens aufgerufen, in ihren Fotoalben zu blättern. „Ich würde mich freuen, wenn wir möglichst viele Aufnahmen vergangener Zeiten ausstellen können. Wer das eine oder andere Foto findet, kann es mit Namen beschriftet an den Kindergarten St. Michael schicken und erhält es nach der Ausstellung zurück“, so Meyer.

Neben der Fotowand wird es am Jubiläumstag ein buntes Programm für die ganze Familie mit Bimmelbahnfahrt, Hüpfburg, Schatzsuche, Spritzschutzwand, Rollenbahn sowie einer Show durch die Jahrzehnte geben. „Kaffee und Kuchen, ein Eis- und Pizzawagen sorgen für das leibliche Wohl“, betont die Leiterin der katholischen Einrichtung. Den Auftakt bildet ein Wortgottesdienst.