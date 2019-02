So folgt der Förderkreis der Einladung des Landrates, Dr. Klaus Effing , zu einer kreisweiten Karnevalsveranstaltung am 27. Februar (Mittwoch), heißt es im Pressebericht. Am 23. Februar (Samstag) werden alle selbst gebauten Wagen technisch abgenommen. Vizepräsident Bernhard Pöhlker wird mit einen Mitarbeiter der DEKRA ab 9 Uhr die Wagenbauer besuchen. Martin Gemen, verantwortlich für die Zugaufstellung, bittet alle, die sich am Umzug beteiligen wollen, sich bis zum morgigen Samstag unter Telefon 01 70 / 8 15 18 88 anzumelden. Auch erinnert der Förderkreis die Schützenvereine, sich um die Adressen der Dreigestirne ihres Vereins zu kümmern und per E-Mail an Manfred Scho zu senden. Der Förderkreis will zu seinem Jubiläum am 10. November (Sonntag) alle ehemaligen Dreigestirne einladen.