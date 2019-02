Ochtrup -

Der Heimatverein Ochtrup lädt am 17. Februar (Sonntag) um 15 Uhr zu einem besonderen Nachmittag in die Vechtehalle in Langenhorst ein: Mit sonntäglichem Kaffeetrinken und bester Unterhaltung möchte er sowohl seine Mitglieder als auch alle Interessierten ansprechen und einladen, die sich für die plattdeutsche Sprache in Liedern und Texten interessieren.