Aufgeführt werden soll die Messe an Ostern – in der Auferstehungsfeier am 20. April (Karsamstag) in der Marienkirche und am 21. April ( Ostersonntag ) um 11 Uhr in der Lambertikirche. Wer mitsingen möchte, benötigt keine Notenkenntnisse. „Da kann jeder einsteigen, der Engagement zeigt“, sagt Lischik . Auf seiner Internetseite bewirbt Michael Schmoll , Hochschullehrer für Musiktheorie und Arrangement an der Hochschule Osnabrück sowie erfahrener Kirchenmusiker und Chorleiter, für die Deutsche Popmesse. Das „gospelige Kyrie in E-Moll“ sei ein „Hit bei Pop-und Gospelchören“, heißt es dort. Und sowohl das Sanctus als auch das rockige Gloria machten einfach Spaß. Das Credo im Fünfertakt sei ein Soundstück, ebenso wie das Agnus Dei im Six-eight, dessen Finale „Herr gib uns Frieden“ die Rhythmik und Motivik des Kyrie aufgreife. Auch Thomas Lischik ist von der Deutschen Popmesse begeistert. Sie sei vom lateinamerikanischen Jazzstil angehaucht, zudem komme ein bisschen Big-Band- und Broadway-Musical-Stimmung durch. „Das ist wirklich toll und leicht umzusetzen“, lautet das Fazit des Dirigenten.

Zum Thema Wer am Mitsing-Projekt teilnehmen möchte oder aber grundsätzlich in einem der Chöre mitsingen möchte, kann einfach zu den Proben kommen. ...