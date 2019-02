An Haupt- und Realschule sowie am Gymnasium ist dies von Montag bis Mittwoch (18. bis 20. Februar) in den jeweiligen Sekretariaten möglich. Folgende Anmeldezeiten wurden festgelegt: Haupt- und Realschule täglich von 8.30 bis 16 Uhr, Gymnasium täglich von 8 bis 16 Uhr. Die Sekretariate der Schulen befinden sich in den Gebäuden des Schulzentrums an der Lortzingstraße 2. Zur Anmeldung sollten das Zeugnis vom ersten Halbjahr des Schuljahres 2018/2019 in Kopie, der Original-Anmeldeschein und das Familienstammbuch mitgebracht werden.