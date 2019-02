„Con fuego“ will 2020 den Meisterchor-Titel verteidigen

Ochtrup -

Fast fünf Jahre ist es her, dass das Ensemble „Con fuego“ beim Leistungssingen des Chorverbandes NRW den Meistertitel errang. Diesen gilt es in 2020 zu verteidigen. Und dafür sucht der Chor noch Mitstreiter. Doch der Anspruch ist hoch, weiß Dirigent Thomas Lischik. Da der Chor sehr klein ist, müsse jeder einzelne Sänger in seiner Stimme sicher sein.