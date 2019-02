► 15. März (Freitag): 15 Uhr, Vereinslokal Bücker, Jahreshauptversammlung . Anmeldung bei Monika Nadicksbernd (Telefon 0 25 53 / 9 86 11) oder Irene Herding (Telefon 0 25 53 / 22 33).

► 25. April (Donnerstag): Bus-Tagesfahrt, Besuch bei der Firma Teekanne und eines Japanischen Gartens in Düsseldorf, Abfahrt um 7 Uhr ab Marktplatz. Kosten: 36 Euro (per Bankeinzug) für Busfahrt, Führung und Mittagessen. Anmeldung bei Monika Nadicksbernd (Telefon 9 86 11).

► 24. Mai (Freitag): Fahrradtour zur Baumschule Terbrack in Ahaus; Treffpunkt um 13 Uhr bei Bäumer, Nienborger Damm, Kaffee und Kuchen im „Bauernkaffee Lanskemann“, Kosten: acht Euro (werden eingesammelt) für Führung, Kaffee und Kuchen. Anmeldung bei Monika Nadicksbernd (Telefon 9 86 11) oder Irene Herding (Telefon 22 33).

► 26. Juni (Mittwoch): Bus-Tagesfahrt, Gartentour mit Juwelen im Kreis Borken, zwei Privatgärten und Staudengarten Picker in Borken-Weseke. Abfahrt ist um 9 Uhr ab Marktplatz Ochtrup. Gesamtpreis 41 Euro. Die Kosten für Busfahrt, Eintritt, Führungen und das Mittagessen, Kaffee und Kuchen werden per Bankeinzug erhoben. Anmeldung bei Monika Nadicksbernd (Telefon 9 86 11).

► 16. August (Freitag): Bus-Tagesfahrt zum Hortensienpark in Lengerich, Führung und Besichtigung: Heckentheater und Körperkräutergarten, Lienen-Kattenvenne. Abfahrt ist um 9 Uhr ab Marktplatz. Gesamtpreis: 39 Euro. Die Kosten für Busfahrt, Führungen und das Mittagessen werden per Bankeinzug erhoben. Anmeldung bei Monika Nadicksbernd (Telefon 9 86 11).

► 20. September (Freitag): Fahrradtour zum Kreislehrgarten in Steinfurt. Treffpunkt ist um 13 Uhr an der Kläranlage am Alt-Metelener-Weg, Kaffee und Kuchen im Kötterhaus. Kosten 6,50 Euro für Führung, Kaffee und Kuchen (wird eingesammelt). Anmeldung bei Monika Nadicksbernd (Telefon 9 86 11) oder Irene Herding (Telefon 22 33).

► 7. Oktober (Donnerstag): Vortrag von Christian Westkemper: „Zwiebeln, Knollen und Rhizome: Blütenpflanzen aus Speicherorganen; Vitamine zum Naschen: Obstbau auf kleinstem Raum“; um 19 Uhr, Gaststätte Bücker.

► 13. Dezember (Freitag): Advents-/Weihnachtsfeier um 15 Uhr in der Gaststätte Bücker. Anmeldung bei Monika Nadicksbernd (Telefon 9 86 11) oder Irene Herding (Telefon 22 33).