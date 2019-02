Gottesdienst für alle Liebenden

Ochtrup -

Einen Gottesdienst für Liebespaare bietet die katholische Kirchengemeinde St. Lambertus anlässlich des Valentinstages am heutigen Donnerstag um 19 Uhr in der St.-Dionysius-Kirche in Welbergen an. „Der Wortgottesdienst mit Musik, Liedern und Texten lädt Paare dazu ein, ihre Liebe in den Blick zu nehmen, zu feiern und den Segen für ihre Beziehung zu empfangen“, heißt es in einer Einladung. Der Gottesdienst ist mit dem Motto „Auf den Flügeln der Liebe“ überschrieben und wurde vom Kreis „Alternative Gottesdienste“ der Pfarrei vorbereitet. Die musikalische Gestaltung übernimmt der Kirchenchor Welbergen. Alle Liebespaare, egal ob frisch verliebt, verlobt oder verheiratet, seien eingeladen, ihre Liebe unter den Schutz und den Segen Gottes zu stellen. Auch Einzelpersonen sind eingeladen. Es besteht zudem die Möglichkeit, einen Einzelsegen zu empfangen.