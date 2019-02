Die Börse selbst findet am 9. März (Samstag) von 10 bis 12.30 Uhr im Bürgerhaus in Metelen statt. Schwangere haben bereits um 9 Uhr die Möglichkeit, zu stöbern. Die Abgabe der angebotenen Kleidung ist am 8. März (Freitag) von 10 bis 11 Uhr und von 15 bis 17 Uhr im Bürgerhaus möglich. Die Abholung nicht verkaufter Waren und die Abrechnung erfolgen am 9. März (Samstag) von 16 bis 17 Uhr.

20 Prozent des Verkaufserlöses gehen als Spende an die Metelener Kitas. Auch eine Cafeteria hat bis 12 Uhr geöffnet und bietet selbst gebackene Waffeln (auch zum Mitnehmen) an. Die Verkäufer können jeweils zwei Körbe – Kartons werden nicht angenommen – mit Sommerkleidung sowie zusätzlich zwei Jacken für die Börse abgeben.

Außerdem werden Sportschuhe aller Art angenommen sowie sämtliche Spielsachen, CDs, DVDs, Bücher und Spiele in haushaltsüblicher Menge sowie Fahrzeuge aller Art, etwa Kinderwagen, Bobby-Cars oder Fahrräder.

Die Organisatoren der Kleider- und Spielzeugbörse weisen in ihrer Presseinformation noch einmal darauf hin, dass keine Straßenschuhe angenommen werden, ausgenommen sind lediglich Gummistiefel.