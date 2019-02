Die Staatsanwaltschaft warf dem Ochtruper vor, im Juli des vergangenen Jahres in Ochtrup eine Bierflasche gegen die Tür eines Taxis getreten zu haben und einen Schaden von etwa 500 Euro verursacht zu haben. Zuvor hatte es eine verbale Aus-einandersetzung gegeben, zudem sei Alkohol im Spiel gewesen.

Wie der Angeklagte in seiner Einlassung ausführte, habe er aus Versehen gegen die Flasche getreten, die dann unglücklicherweise die Tür des Autos getroffen und sichtbare Beschädigungen an der Lackierung verursacht habe. „Kein so großer Straftatbestand“, wie der Vorsitzende Richter bemerkte, der aber dennoch geahndet werden müsse.

Der Richter schlug vor, das Verfahren gegen Auflagen vorläufig einzustellen. Positiv für den Angeklagten wertete er, dass dieser zum ersten Mal strafrechtlich in Erscheinung getreten sei und versichert habe, den entstandenen Schaden zu ersetzen.

Sowohl der Staatsanwalt wie auch der Angeklagte mit seiner Verteidigerin stimmten dem Vorschlag des Richters zu. So hat der Beschuldigte dem Taxi-Unternehmen bis zum 10. März den Schaden in Höhe von 500 Euro zu ersetzen. Dazu verhängte das Gericht eine Geldauflage von 500 Euro, die in zwei Raten am 10. April und 10. Mai zu zahlen ist. Sollten die Zahlungen pünktlich eingehen, werde das Verfahren endgültig eingestellt. Mit der Einstellung des Verfahrens, so der Richter, gelte der Mann nicht als vorbestraft und ein Eintrag ins Bundeszentralregister erfolge nicht, teilte der Richter abschließend mit.