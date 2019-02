Start in die Freiluft-Saison

Die ersten Sonnenstrahlen und ein Hauch des Frühlings lassen nicht nur ganz aktuell viele Gesichter erstrahlen – sie locken die Menschen auch wieder vermehrt ins Freie. Zu Fuß oder auf der Fiets – zumindest bis zum Wochenende sollen die grauen Winterwolken keine Chance am Firmament erhalten. Da ist der Hinweis der Tourist-Info auf die für dieses Jahr geplanten Stadtführungen und Fahrradtouren ja genau passend. „In Ochtrup gibt es nicht nur für auswärtige Besucher, sondern ebenso für Einheimische immer wieder etwas Interessantes zu entdecken“, sind Elke Wolf , Thomas Büchler und Birgit Fehlker überzeugt.

Sieben Themenbereiche

Sieben verschiedene Themenbereiche haben sich die ausgebildeten Stadtführerinnen Ulla Sanetra und Karin Schlesiger wieder auf die Fahnen geschrieben: Stadtspaziergang und Stadtgeschichte; Ochtrup – Stadt ohne Fluss: Das Leben der Ochtruper mit dem Wasser(-mangel); Spaziergang mit der Apothekers-Gattin Henriette Ohm; Führung durch die Villa Winkel und den Stadtpark; Wallspaziergang; Auf den Spuren jüdischen Lebens sowie Ochtrup als Töpfer-, Textil- und Einkaufsstadt.

„Viele Ochtruper nutzen diese Angebote, um beispielsweise ihre Gäste über diesen Weg mit der Stadt vertraut zu machen“, sagt Thomas Büchler. „Aber nicht nur die Besucher profitieren von dem informativen Rundgang, auch viele ortsansässige Teilnehmer erfahren Neues, oder sie können mit eigenen Erfahrungen zu einem lebendigen Austausch beitragen.“

Dass die Initiative der Tourist-Info gut ankommt, können Elke Wolf, Thomas Büchler und Birgit Fehlker auch anhand von Zahlen belegen: „Die haben sich in den letzten drei Jahren fast verdoppelt“, freut sich das engagierte Trio. Waren es in 2016 noch etwa 130 Teilnehmer bei den Stadtführungen, wurden im vergangenen Jahr bereits 240 Personen registriert. Im laufenden Jahr sind schon 100 Buchungen in der Geschäftsstelle eingegangen. „Das lässt hoffen, dass wir da noch einmal eine Schüppe drauflegen können“, ist Thomas Büchler zuversichtlich.

Fahrradtouren

Gut angenommen werden ebenfalls die Fahrradtouren. „Da haben wir viele Wiederholungstäter“, lacht Elke Wolf. „Von Ochtrup aus lassen sich die verschiedensten Ziele im Münsterland, aber auch in den Niederlanden, gut und bequem ansteuern.“ Wichtig sei den Fahrradtouristen das Rundum-sorglos-Paket, das die Tourist-Info eigens für diese Zielgruppe geschnürt hat: mit Übernachtung und Verpflegung, mit der Ausstattung von umfangreichem Infomaterial und auch dem einen oder anderen persönlichen Tipp. „Das kommt an“, so die Rückmeldung an die Tourismus-Experten vor Ort.

CultureCall

Ochtrup selbstständig entdecken können Besucher seit Mai 2018 an neun verschiedenen CultureCall-Stationen (wir berichteten). Eingelockt via Handy oder Festnetz werden über diesen Weg an den verschiedensten Punkten Besonderheiten zur Stadtgeschichte vermittelt. Das beginnt bei einem Rückblick auf den ersten Bürgermeister der Kommune, geht weiter übers Töpfereimuseum und spart in den dreiminütigen Sequenzen auch den Handwerksbereich nicht aus. 300 Interessierte haben sich in den zurückliegenden neun Monaten hier eingeloggt. „Zehn Prozent der Anrufer kamen übers Festnetz“, schmunzelt Thomas Büchler. Input also auch auf dem heimischen Sofa. Die Themenpalette der CultureCall-Stationen soll übrigens ausgebaut werden. Büchler: „Das jüdische Leben oder auch die Stadtarchitektur wären weitere Aspekte, die noch in diesem Jahr realisiert werden könnten.“