Ein Blick auf die Liebe

Ochtrup -

Die Liebe hat in diesen Tagen sprichwörtlich Konjunktur. Gerade erst ließ der Valentinstag so manches Herz höher schlagen – und sicherlich auch so manche Ladenkasse lauter klingeln. Unabhängig vom Kommerzgedanken kam da zudem die Einladung der evangelischen Frauenhilfe daher, die zum Abschluss der Veranstaltungsreihe in Ostfriesland und im Münsterland zur 100. Präsentation der Bibelfliesen-Wanderausstellung in ihre Räume gebeten hatte.