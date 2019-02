Polizeikräfte haben am Freitagmorgen insgesamt sieben Objekte – sechs in Ahaus sowie eines in Och­trup – durchsucht. Die Maßnahmen sind laut Polizeisprecher Thorsten Ohm eingebettet in die landesweiten Gesamtermittlungen im Zusammenhang mit Fällen von Landfriedensbruch und Aggressionsdelikten. Dabei sollen in erster Linie Beweismittel, sprich Waffen, gesichert werden.

Den Hintergrund der Polizeiaktionen bilden private Auseinandersetzungen rivalisierender Familien, zu denen es im vergangenen Jahr gekommen ist. Allerdings, so erklärte Thorsten Ohm auf Nachfrage unserer Zeitung, sehe er keinen Zusammenhang zum Vorfall vergangenen September in Ochtrup, wo ebenfalls zwei Großfamilien an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße aufeinander getroffen sind. Seinerzeit waren Steine geflogen und eine Schreckschusspistole abgefeuert worden.

Die Polizei stellte bei den Durchsuchungen am Freitag in vier Objekten mehrere Waffen und gefährliche Gegenstände sicher, darunter Messer, Schlagstöcke und Pfefferspray. Darüber hinaus sind mehrere Beteiligte vernommen worden und befragt worden, Festnahmen gab es jedoch laut Thorsten Ohm nicht.