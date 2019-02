Tröstende Worte für BVB-Fans

Im Rahmen seiner Visitation in der Kirchengemeinde St. Lambertus besuchte der Weihbischof am Donnerstag die Wohngruppen für Menschen mit Behinderungen in Trägerschaft der Tectum Caritas gGmbH. Begleitet wurde er dabei in Vertretung für den erkrankten Pfarrer Stefan Hörstrup von Pastoralassistentin Andrea Spieker-Kreft.

Einrichtungsleiterin Elisabeth Helmich begrüßte den Weihbischof und führte ihn durch das Haus. Vier Gruppen mit insgesamt 38 Bewohnern sorgen für jede Menge Leben an der Pius-straße. Lebhaft, herzlich und aufgeschlossen hießen sie dann auch den Gast aus Münster willkommen. Nach einem Rundgang mit vielen Flurgesprächen und aufmunternden Worten für die geknickten BVB-Anhänger, trafen sich die Bewohner mit Hegge zur Kaffeetafel im Gruppenraum.

Elisabeth Helmich erläuterte dem Weihbischof die Tagesstruktur im KvG-Haus: „Die meisten Bewohner arbeiten in unseren Werkstätten.“ An den Wochenenden gebe es wie in den mei­sten Familien ein gemeinsames Programm mit Aktivitäten und Ausflügen. Dazu gehöre auch der Besuch des Gottesdienstes in der Pfarrkirche. Einige der Bewohner sind an den Sonntagen regelmäßig als Messdiener im Einsatz, berichteten sie stolz.

Der Weihbischof lobte die besondere Atmosphäre im KvG-Haus: „Es ist schön, wie die Menschen hier begleitet und in ihrer Persönlichkeit gefördert werden“, dankte Hegge der Einrichtungsleiterin und ihrem Team für viel Einsatz und Engagement. Was einige der Bewohner auf ihre Weise bestätigten: „Wir sind wirklich gerne hier.“