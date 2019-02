Die Kinder und Jugendlichen sind erst im vergangenen Sommer, beziehungsweise im Herbst, mit dem Musikunterricht angefangen. Die Blockflöte ist dabei das ideale Instrument, um eine musikalische Laufbahn erfolgreich zu starten.

Mit Unterstützung ihres Musiklehrers Dirk Brünenborg, Dirigent der Stadtkapelle, stellten zunächst Melina, Helene, Emily Kate , Emelie und Nina in der ersten Gruppe ihr Können an dem Instrument unter Beweis.

Nach einer Pause, in der die Eltern und Kinder mit Kaffee und Kuchen verwöhnt wurden und sich über das Gehörte austauschen konnten, leitete ein kleines Ensemble älterer Musiker in die zweite Vorspielhälfte ein. So konnten die Nachwuchsmusiker schon mal hören, wie ein Team in Gemeinschaft mit unterschiedlichen Instrumenten (Posaune, Bariton, Trompete und Saxophon) musizieren kann.

Anschließend hatten die Kinder und Jugendlichen die Bühne wieder für sich. Neben den weiteren Blockflötenkindern Hannah, Can, Justus, Milla, Charlotte und Emily, zeigten Dirks Tubaschüler – Lukas und der vom Jugendleiter Tobias Bätker unterrichtete Trompetenschüler Jannis –, welche großen Fortschritte sie in den vergangenen Wochen und Monaten bereits gemacht haben.

Zum Abschluss des Nachmittags waren Dirk Brünenborg, Tobias Bätker und der Vorsitzende der Stadtkapelle, Jürgen Helker, stolz auf den engagierten musikalischen Nachwuchs. Die gute Zusammenarbeit mit der Ochtruper Musikschule soll auch weiterhin intensiviert werden. Deshalb weist die Stadtkapelle Ochtrup bereits jetzt auf ihren nächsten Tag der offenen Tür am 17. März (Sonntag) in ihrem Probenraum in der Pestalozzischule hin.