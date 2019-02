Glücklich am aktuellen Standort

Die ersten warmen Sonnenstrahlen zaubern am Donnerstagmorgen ein Lächeln auf die Gesichter der Besucher auf dem Wochenmarkt. Eine Mutter hat gerade ihre kleine Tochter von der Kita abgeholt und schlendert mit ihr über den sonnenbeschienen Pottbäckerplatz. Nebenan ersteht ein Mann in seiner Mittagpause eine Kleinigkeit zu Essen. Es ist ein buntes Völkchen, das sich an diesem Morgen auf dem Wochenmarkt tummelt.

Birgit Bürgel bekommt jede Woche von „ihrem Holländer“ (Blumenhändler Clemens Petermann) eine Rose. Foto: Nele Scheipers

Mit einer rosaroten Rose in der Hand und ebenfalls einem Lächeln im Gesicht, schlendert Birgit Bürgel zu ihrem Fahrrad. „Jede Woche gibt es ein Röschen von ‚unserem Holländer’. Ich bekomme schon fast Ärger mit meinem Mann“, lacht die Ochtruperin. Doch ihre bessere Hälfte braucht sich keine Sorgen zu machen: „Wir sind ja schließlich schon seit 38 Jahren verheiratet.“

Der Wochenmarkt findet an jedem Donnerstag auf dem Pottbäckerplatz an der Kreuzung Markt- und Bahnhofstraße statt. „Es es hier einfach alles zu bekommen“, meint Siegmund Stängel, der mit seiner Frau seit über 35 Jahren Textilien in der Töpferstadt verkauft. „Fisch, Käse, Fleisch, Gemüse, Blumen, Textilien alles an einem Ort – das ist etwas Besonderes“. Denn nicht auf jedem Markt könne ein so umfangreiches Warensortiment angeboten werden.

Händler Siegmund Stängel verkauft seit über 35 Jahren auf dem Wochenmarkt in Ochtrup Textilien. Foto: Nele Scheipers

Zu unterscheiden seien offene Märkte wie in Och­trup und grüne Märkte, die nur Gemüse, Obst und Blumen anbieten dürften. „Es kauft keiner sein Brot im Internet“, erzählt der Textilverkäufer. Bei Kleidung sehe das anders aus. Natürlich sei das Geschäft dadurch für ihn und seine Frau schwieriger geworden.

Nicht nur Familie Stängel, auch andere Standbesitzer haben festgestellt, dass sich der Umzug des Wochenmarktes Anfang 2016 von der Weinerstraße an den Pottbäckerplatz positiv auf den Umsatz ausgewirkt habe.

Blumenhändler Clemens Petermann, der seit 30 Jahren seinen Stand führt, war auch schon am alten Standort Verkäufer. „Es waren insgesamt weniger Kunden dort“ findet er. Es sei immer sehr windig um die Kirche herum gewesen. Vielleicht habe es auch daran gelegen.„Es ist gemütlich, wirklich sehr nett am Pottbäckerplatz“, schwärmt der Mann mit dem sympathisch niederländischen Akzent. Die umliegenden Geschäfte, die Besucher, die Händler – alle seien zufrieden, sogar glücklicher mit dem neuen Standort. „Warum soll man daran etwas ändern?“

„Es ist mein Lieblingsmarkt“, gesteht Ivonne Brömmelhaus vom Wild- und Geflügelstand. Mit 15 Jahren stieg sie in das Geschäft ihrer Eltern ein. „Der Platz ist super offen und frei. Auch durch die anliegende Marktstraße werden Leute immer

Der Wochenmarkt in Ochtrup ist ihr der liebste, sagt Ivonne Brömmelhaus. Foto: Nele Scheipers

wieder daran erinnert, dass der Wochenmarkt gerade da ist.“ Einige Besucher des DOC würden den Aufenthalt in der Töpferstadt mit einem schnellen Rundgang über den Markt verbinden, weiß die Verkäuferin. „Das ist natürlich super für uns.“

Käseexperte Herman Kempers, der seit ungefähr sechs Jahren seinen Stand dem Wochenmarkt hat, betont vor allem die hervorragende Qualität der Produkte. „Wir haben super Händler hier. Tolle Metzger, Bäcker und neuerdings auch wieder einen Fischhändler.“

Käseexperte Herman Kempers lobt die Qualität der Marktprodukte – auch die seiner Kollegen. Foto: Nele Scheipers

Wilhelm Flucht steht vor besagtem Fischwagen und beißt beherzt in sein Fischbrötchen. „Ich habe mein Matjesbrötchen vermisst“, verrät der Ochtruper. Er geht jede Woche auf den Markt, kauft Aufschnitt – und isst anschließend einen leckeren Fisch.

Roland Menneken und seine Frau Diane haben in dieser Woche das erste Mal ihren Fischwagen auf der Bahnhofstraße aufgebaut. Einige Wochen war der Platz verwaist. Nun gibt es wieder Fisch in der Fußgängerzone zu kaufen. „Die Menschen hier sind auf den ersten Blick sehr nett“, findet der Holländer, der mit seinem Familienbetrieb auf 22 weiteren Märkten im Umkreis Fisch verkauft. „Wir sind gut vertreten und dadurch bekannt. Kollegen sprachen mich an, ob ich mir nicht auch vorstellen könnte, donnerstags einen Wagen in Ochtrup zu stellen.“

Diane Menneken und ihr Mann Roland sind neu auf dem Ochtruper Wochenmarkt. Sie haben einen Fischstand. Foto: Nele Scheipers

Der Startschuss für die Gärtnerei Paßlick liegt schon etwas länger zurück. Seit ungefähr 70 Jahren und nun in der dritten Generation, verkauft die Familie Obst, Gemüse und Blumen. „Die Anfänge hat Opa Bernhard noch mit Pferd, Wagen und Blumenkohl gemacht“, lacht Enkel Alexander Paßlick.

Er und seine Tante Margret Ruhkamp erinnern sich noch an die alten Zeiten, bevor sich der Wochenmarkt in der Weinerstraße ansiedelte. Ursprünglich hätten die Händler ihre Ware am Marktplatz feilgeboten. Später habe die Stadt dann beschlossen, den Standort in die Fußgängerzone zu verlegen. „Wir haben uns damals als einziger Verkaufsstand dagegen entschieden. Auch heute sind wir nach wie vor mittwochs und samstags dort anzutreffen“, erklärt der Marktbeschicker. Bei einem Wochenmarkt seien Parkplätze sehr wichtig – wie es sie zum Beispiel durch die Ärztehäuser am Marktplatz gebe. Um die Lambertikirche herum sei es immer relativ eng gewesen. Am Pott­bäckerplatz jedoch, wo sich die Bedingungen für die Marktverkäufer nun wesentlich verbessert haben, verkauft die Familie Paßlick ihre Ware mit viel Freude.